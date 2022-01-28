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Россия обвинила США в экологической катастрофе

Зампостпреда России в ООН: США устроили экокатастрофу в Сирии

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Angus Mordant/Reuters

Соединенные Штаты устроили экологическую катастрофу в тех районах Сирии, где американцы воруют нефть, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Он указал на территорию за рекой Евфрат, которая не контролируется правительством Сирии.

«Вынуждены констатировать, что Заевфратье — еще одно серое пятно на карте Сирии. Так же, как и зона Эт-Танф, где с легкой руки США боевики «Магавир ас-Саура» чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность», — заявил Полянский.

Ранее Россия потребовала вывести иностранные войска из Сирии.

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