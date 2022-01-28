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В Японии мужчина взял в заложники врача и ранил двух медработников

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Issei Kato/Reuters

В японской префектуре Сайтама мужчина в четверг, 27 января, ранил двух медицинских работников и продержал всю ночь в заложниках врача. Полиции в пятницу, 28 января, утром удалось задержать преступника. Об этом сообщил телеканал NHK.

О состоянии заложника на данный момент нет информации.

В городе Фудзимино вооруженный охотничьим ружьем мужчина ранил двоих медработников и взял в заложники еще одного врача, когда они пришли навестить его, чтобы справиться о его состоянии и выразить соболезнования в связи с кончиной одного из родственников.

С чего начался конфликт, который привел к таким последствиям, пока не ясно.

Врач-терапевт получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, медбрат получил заряд из перцового баллончика в лицо.

Всю ночь полиция по телефону вела переговоры с мужчиной, при этом он не выдвигал никаких требований.

Три начальные и средние школы в этом районе объявили для своих учащихся выходной в связи с инцидентом. Периметр вокруг дома был оцеплен. А из окрестных домов было эвакуировано около 100 человек.

15 января в Техасе вооруженный мужчина взял заложников в синагоге.

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