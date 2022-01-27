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Трех задержанных на границе Украины журналистов отпустили из ФСБ

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Суспильне

Задержанных в Ростовской области на границе с Украиной журналистов отпустили из регионального управления ФСБ. Об этом сообщает Znak.com.

Им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне, отмечает издание.

«Журналиста Znak.com Игната Бакина отпустили из отдела погранслужбы ФСБ в Ростовской области, где он вместе с коллегами — фотографом издания «Блокнот-Ростов» Александром Прохорцевым и фрилансером Глебом Голодом — провел пять часов», — говорится в сообщении.

Журналисты уже покинули Куйбышевский район Ростовской области.

Ранее сотрудники пограничной службы ФСБ задержали в Ростовской области на границе с Украиной журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа издания «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода.

По данным издания, журналисты не пересекали границу, но работали на пограничной зоне без специальных пропусков. Бакина опрашивали около часа, в частности, работники ФСБ задавали ему вопросы о карьере и личной жизни.

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