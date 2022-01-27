В результате стрельбы на таджикско-киргизской границе один человек погиб, шестеро ранены

Число пострадавших в результате стрельбы на границе Таджикистана и Киргизии возросло до шести, один человек погиб, сообщает Sputnik Таджикистан.

По данным издания, все пострадавшие — граждане Таджикистана. Один житель страны погиб.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана трое таджикских военнослужащих доставлены в больницу города Исфара.

Пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов рассказал, что причиной беспорядков стало закидывание камнями автомобилей граждан Таджикистана. В Киргизии заявили, что участок дороге Баткен-Исфана был перекрыт таджикскими погранслужбами.

К границе стянулись военные и силовые структуры. На место также выехали представители региональных властей двух стран. Сотрудники органов правопорядка Таджикистана и Киргизии попытались разогнать стычку, начав стрелять в воздух. Проводятся переговоры. В Киргизии проведена эвакуация жителей приграничных районов.

23 декабря стало известно, что на границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка. Обстреляли дом жителя таджикского Чорку. Пострадавших в результате инцидента нет