Пограничники ФСБ задержали журналистов на границе с Украиной

Сотрудники пограничной службы ФСБ задержали в Ростовской области на границе с Украиной журналиста Znak.com Игната Бакина, фотографа издания «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, журналисты не пересекали границу, но работали на пограничной зоне без специальных пропусков. Бакина опрашивали около часа, в частности, работники ФСБ задавали ему вопросы о карьере и личной жизни.

За отсутствие пропусков на задержанных составили протоколы по статье «нарушение пограничного режима в пограничной зоне». Штраф по ней составляет до 1 тыс. рублей.

На данный момент сотрудники СМИ все еще находятся в здании погранслужбы в поселке Куйбышево. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу их задержания пока нет.