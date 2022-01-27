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В центре Гамалеи рассказали, какие люди подвержены одновременному заражению гриппом и COVID-19

Эпидемиолог Бурцева: лица с ожирением и диабетом подвержены одновременному заражению гриппом и коронавирусом

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Lucas Jackson/Reuters

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» доктор медицинских наук Елена Бурцева рассказала, какие люди больше всех подвержены одновременному заражению гриппом и COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила специалист, речь идет о лицах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением или хроническими болезнями органов дыхания.

«Как может происходить взаимодействие вируса гриппа и коронавируса в организме? Здесь есть много предположений, две из основных теорий: это теория облегчения проникновения одного вируса при наличии в организме другого, и вторая — это теория конкуренции. Видимо, когда появился новый коронавирус, он несколько превалировал и подавил активность не только гриппа, но и некоторых других возбудителей ОРВИ», — сказала Бурцева.

При этом она указала, что согласно имеющейся статистике, частота таких одновременных заражений крайне редка и составляет порядка 1,2%.

«Вероятность смерти пациента от коинфекции двумя вирусами — новым коронавирусом и гриппом — почти в шесть раз выше, чем у больных с моноинфекцией — гриппом или новой коронавирусной инфекцией», — сказала эксперт.

Также Бурцева напомнила, что эффективным способом профилактики как гриппа, так и COVID-19 по-прежнему является вакцинация. В октябре 2021 года Минздрав РФ дал разрешение на одновременную вакцинацию от двух этих инфекций, добавила она.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского при Роспотребнадзоре, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, как выявить одновременное заражение вирусом гриппа и коронавирусом.

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Коронавирус 2019-nCoV
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