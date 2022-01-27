Стали известны условия содержания жены экс-судьи Янгулбаева

Супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в спецприемнике в Грозном посещает врач, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам омбудсмена, жена экс-судьи обеспечена всеми необходимыми лекарствами. Также со стороны Мусаевой нет жалоб на условия содержания.

При этом Солтаев уточнил, что уже связывался с руководством МВД.

«Никаких жалоб пока что нет, мы непосредственно общались с сотрудниками МВД, также вопрос держит на контроле и прокуратура Чеченской республики», — пояснил он.

Как подчеркнул омбудсмен, в настоящий момент нет причин для переживания за состояние Мусаевой.

Женщина, в том числе, получает инсулин, ведется замер уровня сахара в крови, сказал Солтаев.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предварительно, работники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT».

Ранее было опубликовано новое видео похищения жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой.