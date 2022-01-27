В ВОЗ допустили признание вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году, не исключила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом сообщает ТАСС.

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. <...> Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая «Спутник V», — сказала она.

Она также добавила, что из всех российских вакцин только «Спутник V» подал заявку на регистрацию в ВОЗ.

Ранее Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил ВОЗ всю необходимую информацию по вакцине «Спутник V». Она отметила, что в феврале ожидаются инспекции.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет 50% населения земного шара. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.