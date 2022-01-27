Экс-глава Росимущества по Подмосковью арестован за взятку «курортом»

Бабушкинский суд в Москве арестовал на два месяца экс-главу управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова по уголовному делу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Александра Савельева.

Пешков заключен под стражу до 25 марта по обвинению в получении взятки, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, бывший руководитель управления Росимущества получил взятку от коммерсанта за «содействие».

«Взятка представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов Российской Федерации», — сообщила старший помощник начальника регионального управления СК России Ольга Врадий.

Ранее в Красноярске старший преподаватель Сибирского госуниверситета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева предстанет перед судом за 22 эпизода получения взяток от студентов и девять эпизодов посредничества.

До этого уфимский районный суд обратил в доход Российской Федерации имущество экс-заместителя начальника МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии: девять автомобилей (включая кроссоверы Toyota RAV4 и Kia Sorento Prime общей стоимостью более 10 млн руб), 14 ранее проданных машин в размере 4,3 млн руб. и трехкомнатную квартиру в Уфе.