Вирусолог Жемчугов назвал главный вопрос о новом коронавирусе

Врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что говорить об опасности нового коронавируса NeoCov, обнаруженного в ЮАР, пока рано. По его словам, вначале нужно понять, насколько он похож на вирус SARS-CoV-2.

«Рано говорить о его опасности, потому что еще ничего не известно. Самый главный вопрос стоит о том, насколько он похож на предыдущий SARS-CoV-2 или на MERS, который до сих пор циркулирует на Ближнем Востоке. Вот особенно SARS-CoV-2. То есть действует ли на него иммунитет, созданный переболиванием COVID-19, и созданные вакцины против ковида. Вот это самые главные сейчас вопросы, все ученые, я думаю, этим сейчас и заняты. Новый коронавирус соединяется с тем же рецептором, что и SARS-CoV-2, это да, но это рецептор общий для многих вирусов, это не значит, что обязательно будет вызывать заболевание у человека. Нужно понаблюдать, действительно, какой путь передачи, тот же самый, воздушно-капельный, в какой он степени соединяется. То есть я бы не стал сейчас пугать людей, а просто надо узнать эти детали», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ЮАР обнаружили новый коронавирус NeoCov, который может быть опасным для человека. По данным исследования, опубликованного на bioRxiv, пока что этот вирус опасен только для летучих мышей, однако «появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека».