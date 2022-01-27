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В Японии рассказали, где упал запущенный КНДР снаряд

Северокорейская ракета упала в Японское море вне исключительной экономической зоны Японии

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Yonhap News

Агентство Киодо написало со ссылкой на источник в правительстве Японии, что неопознанный снаряд, который запустила Северная Корея, упал за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что информация об ущербе, нанесенном ракетой, не поступала. Профильные ведомства и министерства в настоящее время собирают и анализируют данные об инциденте, добавил он.

Как сообщило южнокорейское агентство Ренхап, запущенные Пхеньяном снаряды — предположительно, ракеты малой дальности. Об этом журналистам рассказали в Минобороны Южной Кореи.

Этот запуск стал шестым в текущем году. Предыдущий произошел во вторник, 25 января, тогда КНДР запустила в направлении Японского моря две крылатые ракеты.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний.

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