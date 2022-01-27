В Туапсе фельдшер 1,5 км шла по сугробам, чтобы помочь задыхавшейся пенсионерке

В расположенном на Черноморском побережье Туапсе фельдшеру скорой помощи Анастасии Плахиной пришлось пройти 1,5 км по сугробам, чтобы спасти 100-летнюю женщину, которой было сложно дышать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вызов поступил утром 20 января. Плахина поехала к престарелой пациентке, но карета скорой скорой помощи доехала до дома пенсионерки примерно полтора километра

«Вместе с водителем Игорем Колесниковым мы взяли оборудование и отправились к пациентке», — рассказала фельдшер.

На месте выяснилось, что пенсионерка находится в критическом. Плахиной удалось стабилизировать ее состояние.

Самоотверженный фельдшер заявила, что не считает свой поступок героическим.

Ранее врач московской клинической больницы №52 Александр Ванюков призвал москвичей не вызывать скорую помощь при легком недомогании. Он подчеркнул, что вызывать медиков стоит лишь при резком ухудшении состояния и четких симптомах коронавирусной инфекции