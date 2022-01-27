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В Петербурге от COVID-19 умер годовалый ребенок

В больнице Петербурга зафиксирована первая смерть ребенка в 2022 году от коронавируса

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Depositphotos

В петербургской больнице имени Филатова от коронавирусной инфекции скончался годовалый ребенок. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет здравоохранения, это первый летальный случай в 2022 году.

В комитете здравоохранения рассказали, что в 2021 году в Санкт-Петербурге также скончался один несовершеннолетний, а в 2020 — двое.

Ребенок страдал тяжелой соматической патологией, ему было один год и два месяца, сообщило ИА REGNUM со ссылкой на заявление регионального Минздрава. Сообщается, что погибшим был мальчик.

Ранее в Катаре умер младенец, заразившись коронавирусом. Ребенок в возрасте трех недель умер от тяжелой инфекции, связанной с COVID-19, говорится в сообщении ведомства. В Минздраве уточнили, что у младенца не было других заболеваний, включая наследственных. Отмечается, что это второй ребенок в Катаре, умерший от коронавируса с момента начала пандемии. Власти государства указали, что в данную волну пандемии гораздо большее заражений среди детей.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что около 350–400 детей в РФ умерли от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии. Ранее в пресс-службе Минздрава России заявили, что более 30 тыс. детей с COVID-19 сейчас получают в России медицинскую помощь.

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