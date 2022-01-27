Раскрыты промежуточные результаты испытаний назальной вакцины от коронавируса

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала в разговоре с ТАСС об испытаниях назальной вакцины против коронавирусной инфекции.

По ее словам, в исследовании участвуют шесть добровольцев, которым ввели первую дозу препарата или плацебо.

«Все прошло замечательно, все чувствовали себя очень хорошо. Это безболезненно, это спрей в нос, никаких нежелательных реакций не зафиксировано», — рассказала она.

Смолярчук добавила, что второй компонент прививки участники исследования получат через 21 день.

Кроме того, добровольцам выдадут через портал «Госуслуги» сертификат участника исследования. Впоследствии документ, получивших плацебо, будет аннулирован, подчеркнула она.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина защищает от штамма SARS-CoV-2 «омикрон».