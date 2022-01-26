Мосгортранс начал проверку по факту происшествия с электробусом

Мосгортранс начал проверку по факту возгорания электробуса возле метро «Бибирево», об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что такой инцидент стал вторым за все время эксплуатации электробусов с 2018 года. Пассажиров в транспортном средстве не было, в момент происшествия оно находилось на отстойной площадке.

«Мы крайне серьезно относимся к происшествию, уже начато служебное расследование. Причины установит специальная комиссия и производитель техники – компания «КАМАЗ», – подчеркнули в пресс-службе Мосгортранса.

Инцидент произошел вечером 26 января на Бибиревской улице, д. № 20. В Мосгортрансе сообщили, что техника обслуживается в рамках контракта жизненного цикла. Пресс-служба пояснила, что это подразумевает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также его полное участие в разборе причин произошедшего.