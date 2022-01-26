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Из-за сбоя из шахты на Кузбассе эвакуировали 87 горняков

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Из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области эвакуировали 87 горняков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти региона.

«В шахте находились 90 человек, 87 из них самостоятельно эвакуировались, трое остаются для поддержания жизнеобеспечения», — сказал источник.

Он также уточнил, что, по предварительным данным, причиной инцидента стал сбой в работе системы вентиляции.

По данным агентства, в конце прошлого года суд по требованию Ростехнадзора приостановил на 90 суток добычу угля на одной лаве шахты, а также ввел временный запрет на эксплуатацию ленточного конвейера из-за нарушений требований промышленной безопасности. Ограничения были введены из-за выявленных нарушений требований промышленный безопасности.

При этом с февраля 2016 года шахта «Анжерская-Южная» находится в состоянии банкротства, однако добыча угля на предприятии продолжается.

22 января из шахты «Комсомолец» в Кемеровской области эвакуировали горняков из-за потери напряжения. На время устранения причин отключения электроэнергии и полного восстановления работы насоса остановили вентилятор главного проветривания, всех шахтеров вывели на поверхность. Работы по восстановлению подачи тепла были возобновлены в 11.40 (7.40 мск), вентилятор возобновил работу.

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