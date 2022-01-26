Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Губерниев высказался о возможной отмене Олимпиады в Пекине 19:51
Посол США прибыл в МИД России 19:51
США передали России ответы на предложения по безопасности 19:49
Ким Кардашьян удалила фото из Instagram после обвинений в фотошопе 19:48
Оператор «Северного потока – 2» учредил дочернюю структуру в Германии 19:47
Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов 19:46
Курс доллара и евро к рублю превысили показатели июля 2020 года 19:46
Психолог объяснила, почему химическая кастрация не поможет в борьбе с педофилами 19:42
Из-за сбоя из шахты на Кузбассе эвакуировали 87 горняков 19:39
Экс-хоккеиста «Реактора» зарубили топором 19:35

Омбудсмен по правам ребенка рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки

Омбудсмен Ефимова: у пропавшей под Новгородом девочки есть семеро братьев и сестер

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова рассказала РИА «Новости», что в семье пропавшей девочки из города Холм есть еще семь детей.

«Эта женщина — мать восьмерых детей, семеро были помещены в детский дом из-за сложной жизненной ситуации, а самую младшую из-за возраста оставили с ней. Семья была на контроле в органах системы профилактики», — сообщила омбудсмен.

Ефимова взяла ситуацию под свой контроль. Проходит проверка действий местных органов и учреждений системы профилактики.

Ранее в следственные органы региона поступила информация о том, что в городе Холм пропала девочка 2020 года рождения из многодетной семьи. Мать ребенка сообщала, что оставила его дома на кровати, а сама ушла в построенную на садовом участке баню. Дверь не была закрыта на замок. Женщина вернулась спустя час, но дочери не обнаружила. Никаких следов чьего-либо присутствия в помещении не было, все ценные вещи были на месте.

В печи дома были обнаружены кости. Мать девочки заявила, что они могут принадлежать умершей собаке.

Было возбужденo уголовное дело по признакам прeступления, предусмотреннoго п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийствo малолетнего»). В Холмский район прибыл заместитель руководителя региoнального СК России Николай Супрун.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть