Омбудсмен по правам ребенка рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова рассказала РИА «Новости», что в семье пропавшей девочки из города Холм есть еще семь детей.

«Эта женщина — мать восьмерых детей, семеро были помещены в детский дом из-за сложной жизненной ситуации, а самую младшую из-за возраста оставили с ней. Семья была на контроле в органах системы профилактики», — сообщила омбудсмен.

Ефимова взяла ситуацию под свой контроль. Проходит проверка действий местных органов и учреждений системы профилактики.

Ранее в следственные органы региона поступила информация о том, что в городе Холм пропала девочка 2020 года рождения из многодетной семьи. Мать ребенка сообщала, что оставила его дома на кровати, а сама ушла в построенную на садовом участке баню. Дверь не была закрыта на замок. Женщина вернулась спустя час, но дочери не обнаружила. Никаких следов чьего-либо присутствия в помещении не было, все ценные вещи были на месте.

В печи дома были обнаружены кости. Мать девочки заявила, что они могут принадлежать умершей собаке.

Было возбужденo уголовное дело по признакам прeступления, предусмотреннoго п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийствo малолетнего»). В Холмский район прибыл заместитель руководителя региoнального СК России Николай Супрун.