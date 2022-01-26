Опубликованы новые кадры похищения жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой

Издание «Подъем» опубликовало новые кадры похищения Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, из квартиры в Нижнем Новгороде.

На видео видно, что женщину без верхней одежды выволокли в подъезд и вывели из здания, несмотря на сопротивление. При этом мужчины, которые участвуют в похищении, одеты в гражданскую одежду.

Инцидент произошел вечером 20 января. Вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев. Вскоре после этого сам бывший судья и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни.

В видео, опубликованном ранее, видно, как группа мужчин ведет Мусаеву босиком по снегу. На ногах женщины только капроновые колготки.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства», пообещав «найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то уничтожить».