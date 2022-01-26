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Песков заявил, что процесс по делу MH17 в ЕСПЧ не находится «высоко» в повестке Кремля

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за процессом в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственным жалобам Украины и Нидерландов к РФ в рамках дела по крушению MH17. Об этом он сообщил во время брифинга.

По словам пресс-секретаря главы государства, данная тема в настоящий момент не находится «высоко» в повестке.

«Эта тема сейчас не находится высоко на нашей повестке дня. Мы, безусловно, отслеживаем информацию», — пояснил Песков.

Также представитель Кремля обратил внимание, что позиция России по соответствующей теме неоднократно была донесена.

«Каких-то новаций здесь нет и быть не может», — заключил Песков.

Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Вскоре Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ ведет расследование обстоятельств крушения.

Также власти Нидерландов дали убежище российской супружеской паре, которая предоставила информацию о крушении рейса MH17.

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