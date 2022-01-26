Из-за роста заболеваемости COVID-19 у детей приостановлена плановая госпитализация в детские больницы Москвы

Плановая госпитализация в десткие больницы Москвы временно приостановлена из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей, сообщает Мосгорздрав.

По данным столичного департамента здравоохранения, за две недели число случаев заболевания среди детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28), а число госпитализаций – в 10 раз, до 120 детей в сутки.

«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в департаменте, изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи. При этом экстренная медицинская помощь будет оказана всем детям в полном объеме.

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