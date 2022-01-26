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Названы овощи, повышающие риск рака желудка

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Depositphotos

Консервированные овощи, которые не имеют в своем составе крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Всемирного фонда исследования рака, пишет Daily Express.

Чтобы сохранить продукты в консервированном виде, к ним добавляется много соли и кислоты.

Высокое содержание соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, а также усиливает выработку соединений с нитрозогруппами.

В итоге это приводит к первичному повреждению клеток, а затем и к онкологическим проблемам.

Также фармацевт Хуссейн Абде дал совет отказаться от употребления соленой рыбы, так как она, по его данным, провоцирует рак. Засолка рыбы для ее консервирования приводит к образованию побочных продуктов, повышающих вероятность онкологических заболеваний.

Нетипичным признаком рака желудка может стать чувство быстрого насыщения во время еды. Врачи предупреждают, что часто люди, страдающие кислотным рефлюксом, могут не обратить внимания на эти и другие симптомы, такие как изжога, тошнота, расстройство желудка, боли в животе, а также ощущение «комка в животе» и боли при глотании. Между тем все эти признаки могут указывать на развитие онкологии.

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