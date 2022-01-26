Вирусолог заявил о необходимости изменить подход в борьбе с пандемией

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса нужно уделить особое внимание разработке лекарственных препаратов. Об этом сообщает URA.RU.

«Исходя из того, что происходит в области вакцинации, прививки не создают стерильного иммунитета, люди все равно болеют. Становится очевидной важность появления терапевтических препаратов. Новые штаммы все равно будут, и их нужно будет лечить. У нас есть много химиков, которые в состоянии синтезировать различные вещества, но у нас нет лабораторий, в которых мы могли бы это все анализировать», — утверждает Чепурнов.

Он отметил, что в текущий момент ведутся работы по изучению экстрактов растений, которые бы помогли замедлить развитие коронавируса на начальной стадии заболевания.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый максимум за все время пандемии.