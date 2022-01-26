Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стала известна страна с самым крупным долгом в бюджеты ООН 07:25
Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике 07:24
В России заявили, что поставляемое США Киеву оружие окажется в руках боевиков 07:22
Выступающая за сборную Польши фигуристка высказалась о давлении... 07:17
Названы восемь эффективных препаратов для лечения «омикрона» 07:00
Белоус: введение Fan ID нужно было обсуждать с фанатами, а их поставили... 06:55
Доктор Мясников рассказал о неочевидных признаках рака 06:54
Россия обвинила США в саботировании работы по борьбе с киберпреступностью 06:54
Россиянам пообещали связь LTE на всех федеральных трассах страны 06:51
Бутырская назвала катастрофой пропуск Олимпиады-2022 Колядой 06:38

В мире установлен антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за неделю

ВОЗ: более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом за прошедшую неделю

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый максимум за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в период с 17 по 23 января зафиксирован «пятипроцентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предшествующей неделей»: поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.

По сравнению с показателями неделей ранее было зафиксировано увеличение числа заразившихся на 39% в Восточном Средиземноморье, на 36% в Юго-Восточной Азии и на 13% в Европе.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве зафиксировано 2463 случая заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

Из числа заболевших 1966 человек не выезжали за пределы России, в 467 случаях «омикрон» был завезен из других стран.

Наибольшее число завозных случаев — 13,5% — связано с поездками в Турцию, 10% — в ОАЭ, 9,8% — в Египет, 6,6% — в Доминиканскую Республику. Больше всего «омикроном» заразились взрослые от 40 до 65 лет (43%), 18–39 лет – 41%, детей среди заболевших новым геновариантом не выявлено.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть