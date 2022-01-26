В мире установлен антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за неделю

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый максимум за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в период с 17 по 23 января зафиксирован «пятипроцентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предшествующей неделей»: поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.

По сравнению с показателями неделей ранее было зафиксировано увеличение числа заразившихся на 39% в Восточном Средиземноморье, на 36% в Юго-Восточной Азии и на 13% в Европе.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве зафиксировано 2463 случая заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

Из числа заболевших 1966 человек не выезжали за пределы России, в 467 случаях «омикрон» был завезен из других стран.

Наибольшее число завозных случаев — 13,5% — связано с поездками в Турцию, 10% — в ОАЭ, 9,8% — в Египет, 6,6% — в Доминиканскую Республику. Больше всего «омикроном» заразились взрослые от 40 до 65 лет (43%), 18–39 лет – 41%, детей среди заболевших новым геновариантом не выявлено.