Пьяный россиянин на снегоходе протаранил экипаж ДПС

Водитель снегохода из Южно-Сахалинска в состоянии алкогольного опьянения при попытке скрыться протаранил экипаж ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин»

Мужчина с утра воскресенья, 23 января, развлекался ездой по улицам СНТ «Волжанка» на Сахалине. Согревался он употреблением крепкого алкоголя.

Экипаж ДПС заметил подозрительные маневры мужчины и погнался за ним. Водитель решил уйти от погони. Он совершил так называемый полицейский разворот, чтобы обойти экипаж по касательной, но врезался в автомобиль и слетел со снегохода.

Теперь сахалинцу предстоит ответить по закону за управление снегоходом в пьяном состоянии и отсутствие прав на его управление.

Управление снегоходом или квадроциклом в нетрезвом состоянии может привести к лишению водительских прав — и, соответственно, запрету управлять автомобилем. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Статья 32.6 КоАП предусматривает лишение прав на управление всеми видами транспортных средств, независимо от того, какой именно техникой управлял водитель в момент нарушения.

Водитель, управляющий снегоходом или квадроциклом, обязан иметь при себе права тракториста-машиниста категории «А1», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минсельхоза.