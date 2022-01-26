Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россиянам объяснили, когда вызывать скорую при COVID-19 04:23
Сабо: если Шевченко здравомыслящий человек, он не пойдет в сборную Польши» 04:18
Россияне массово скупают шапки-ушанки, ледорубы и чехлы с подогревом 04:00
Тарасова рассказала о своем отношении к Fan ID 03:56
В Москве увеличились интервалы движения трамваев 03:55
Звон в ушах назвали признаком серьезного недуга 03:55
Врач объяснил, как протекает «омикрон» у вакцинированных и непривитых 03:53
Уткин рассказал, почему не будет оформлять Fan ID 03:43
Кассиршу авиакомпании обвинили в краже более 250 тысяч рублей 03:36
Ученый заявил, что «омикрон» превращается в обычное ОРВИ 03:35

Стали известны подробности гибели пары в запертой квартире в Москве

Погибшая в квартире на юге Москвы пара могла перед смертью употреблять наркотики

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Стали известны подробности смерти пары, которую обнаружили в запертой квартире на юге Москвы, в Бирюлеве. Об этом информирует РЕН ТВ.

Мужчина 1986 года рождения сожительствовал с девушкой, которая работала мастером по наращиванию ногтей. Соседи рассказали, что никаких жалоб на них не было, «пара вела себя нормально».

Хозяйку видели последний раз живой 23 января, когда обращались к ней, чтобы списать показания со счетчиков.

По данным издания, погибшие употребляли наркотики. В квартире обнаружен бонг и белый пакетик с неизвестным веществом.

Как сообщало РЕН ТВ, инцидент произошел по адресу: улица Кустанайская, дом 2, корпус 1.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть