Стали известны подробности гибели пары в запертой квартире в Москве

Стали известны подробности смерти пары, которую обнаружили в запертой квартире на юге Москвы, в Бирюлеве. Об этом информирует РЕН ТВ.

Мужчина 1986 года рождения сожительствовал с девушкой, которая работала мастером по наращиванию ногтей. Соседи рассказали, что никаких жалоб на них не было, «пара вела себя нормально».

Хозяйку видели последний раз живой 23 января, когда обращались к ней, чтобы списать показания со счетчиков.

По данным издания, погибшие употребляли наркотики. В квартире обнаружен бонг и белый пакетик с неизвестным веществом.

Как сообщало РЕН ТВ, инцидент произошел по адресу: улица Кустанайская, дом 2, корпус 1.