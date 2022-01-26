Врач объяснил, как протекает «омикрон» у вакцинированных и непривитых

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что протекание заболевания коронавирусом при штамме «омикрон» стало похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался, но для непривитых он все еще опасен тяжелыми осложнениями и последствиями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Омикрон» клинически, по совокупности симптомов, стал обычной респираторной инфекцией. Ранее патогномоничный симптом (отличающий конкретную болезнь) — аносмия (отсутствие обоняния) встречается при заболевании штаммом «омикрон» редко, точно менее 20%», — объяснил врач.

По его словам, причина этого в настоящий момент неизвестна.

Поздняков добавил, что респираторная инфекция до сих пор может вызвать тяжелые поражения различных органов и систем, а также летальных исходы у людей без иммунитета.

Инфекционист подчеркнул, что симптомы болезни, вызванной «омикроном», «совершенно типичны для обычной ОРВИ».

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что привитые от коронавируса люди также могут заразиться, но недомогание у них будет протекать совершенно иначе, чем у невакцинированных.