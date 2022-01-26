Звон в ушах назвали признаком серьезного недуга

На серьезные проблемы со здоровьем может указывать тиннитус. Так медики называют звон в ушах. Об этом пишет Express.

Как установили американские исследователи, регулярный шум в ушах свидетельствует о том, что организму не хватает витамина B12. Этот микроэлемент отвечает за работу нервной системы, помимо этого он принимает участие в выработке эритроцитов и репликации ДНК.

В12 необходим для производства миелина, это защитная оболочка, которая окружает нервы. Если В12 недостаточно, то это ухудшает связь между нервами. Это как раз и приводит к звону в ушах.

Другими симптомами нехватки витамина В12 является покалывание и чувство онемения в руках и ногах, потеря рефлексов и мышечная слабость.

Ранее исследователи из Тринити-колледжа в Ирландии предупредили, что нехватка витамина В12 может способствовать развитию депрессии.