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Звон в ушах назвали признаком серьезного недуга

Express: звон в ушах может свидетельствовать об опасном дефиците В12

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На серьезные проблемы со здоровьем может указывать тиннитус. Так медики называют звон в ушах. Об этом пишет Express.

Как установили американские исследователи, регулярный шум в ушах свидетельствует о том, что организму не хватает витамина B12. Этот микроэлемент отвечает за работу нервной системы, помимо этого он принимает участие в выработке эритроцитов и репликации ДНК.

В12 необходим для производства миелина, это защитная оболочка, которая окружает нервы. Если В12 недостаточно, то это ухудшает связь между нервами. Это как раз и приводит к звону в ушах.

Другими симптомами нехватки витамина В12 является покалывание и чувство онемения в руках и ногах, потеря рефлексов и мышечная слабость.

Ранее исследователи из Тринити-колледжа в Ирландии предупредили, что нехватка витамина В12 может способствовать развитию депрессии.

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