Кассиршу авиакомпании обвинили в краже более 250 тысяч рублей

Жительница Симферополя Дарья Федорова обвинила бывшую кассиршу одной из российских авиакомпаний в мошенничестве и краже более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Мы с детьми ездили на танцевальный конкурс в Москву, и при покупке билетов в кассе «Аэрофлота» нас обманула кассир», — рассказала изданию потерпевшая. По ее словам, она привезла деньги в кассу кассиру. Женщина все забронировала, распечатала и отдала, но без чеков, подтверждающих факт оплаты.

Когда танцевальный коллектив 4 января прибыл в аэропорт Симферополя, то выяснилось, что из 34 билетов оплачены были только девять.

«Пришлось срочно выкупить 25 билетов», — рассказала Федорова.

При этом кассир на телефон уже не отвечала и отключила его. Как только женщина вернулась назад в Симферополь, то обратилась в компанию, где ей сообщили, что обманувшая ее кассир больше там не работает. Пострадавшей указали, что девушка уволилась по личным причинам.

Руководитель коллектива подала жалобу в компанию и написала заявление в полицию о мошенничестве.

Впоследствии Федорова дозвонилась кассирше Лейле. Та сказала, что в курсе возникших проблем, но билеты она все выкупила и сейчас разбирается с ситуацией.

Ранее знакомая кассирши из Ачинска рассказала, ради кого та украла 23 млн рублей.