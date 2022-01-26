Россиянам рассказали о лучших продуктах для повышения уровня тестостерона

Врач-нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о продуктах, которые необходимо включать в рацион для повышения уровня тестостерона. Об этом он сообщил в эфире программы «Доктор 24», запись которой опубликована на YouTube.

Врач подчеркнул, что тестостерон влияет не только на репродуктивную функцию, но также способствует росту и поддержанию функции мышц, стимулирует рост волос, влияет на жировую ткань и формирование костей.

Мирошников добавил, что в первую очередь следует попробовать употреблять семечки тыквы. В них много цинка, который участвует в различных ферментных реакциях, в том числе в синтезе тестостерона.

«В какао 106% от суточной нормы магния. Это микроэлемент тоже помогает половой системе в выработке тестостерона», — утверждает нутрициолог.

По его словам, в оливках и оливковом масле есть большое количество Омега-9, ненасыщенных жирных кислот, которые способствую выработке тестостерона.

Мирошников также посоветовал пить гранатовый сок.

Врач предостерег, что слишком высокий уровень тестостерона может навредить, поэтому необходимо соблюдать рекомендованную дозировку продуктов.

Ранее нутрициолог Юлия Половинская заявила, что потребление зеленой гречки гораздо полезнее, чем прием в пищу в обработанном виде.