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Россиянам объяснили отличие течения COVID-19 у привиты и непривитых

Врач Лапа сообщила, что привитые от COVID-19 могут заболеть в легкой или средней форме

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что вакцинированные от COVID-19 люди тоже могут заразиться коронавирусом, но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По словам Лапы, после вакцинации риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается. Но это не исключает рисков заразиться в легкой или средней форме.

Врач отметила, что симптомы при этом могут появиться те же, что и у непривитых людей, например, головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Но продолжительность заболевания будет значительно отличаться.
«У привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», — рассказала Лапа.

Она подчеркнула, что у непривитых недомогание от коронавируса чувствуется минимум десять дней, а основные симптомы проявляются в течение пяти.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу через две недели.

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