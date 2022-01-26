Заведено дело об убийстве после пропажи годовалой девочки под Новгородом

Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» возбуждено следователями после пропажи годовалой девочки в Новгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального СКР.

Как пишет РЕН ТВ, Ангелина С. пропала без вести 25 января в промежутке между 21:30 и 22:30. Ее мать Кристина Б. рассказала следователям, что стирала белье в бане, когда ее дочь спала дома на диване.

Дверь в дом не была закрыта на замок. Женщина и полицейские полагают, что ребенок не мог сам выйти на улицу в мороз в одних колготках.

Семья считается неблагополучной. Ангелина является восьмым ребенком Кристины.

В декабре органы опеки забрали у женщины семерых детей, их поместили в детский дом.

Ангелину оставили с матерью, потому что она была еще слишком маленькая.

Ранее обвиняемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой Виталий Бережной заявил, что полицейские якобы пытали его током, чтобы выбить признательные показания. Он заявил, что «не совершал ничего, в чем его обвиняют», и попытался обжаловать отказ следователя возбудить дело по факту пыток. При этом за последние 30 лет в Тюмени пропали уже девять детей, а в СК ранее заявили, что причастность Бережного к случившимся ранее преступлениям не подтвердилась.