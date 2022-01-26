Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белорусский биатлонист объяснил свои слова в адрес Бабикова 02:44
Заведено дело об убийстве после пропажи годовалой девочки под Новгородом 02:40
Россиянам объяснили отличие течения COVID-19 у привиты и непривитых 02:35
Вайсфельд заявил, что Капризов по таланту сопоставим с Малкиным и Овечкиным 02:31
Россия не будет восстанавливать постпредство при НАТО 02:27
Названы сроки разработки разгонного блока для «Союз-5» 02:26
Португальский защитник «Днепра-1» высказался о напряженной ситуации на Украине 02:14
В запертой арендованной квартире на юге Москвы нашли двух мертвых людей 02:10
В Пакистане судьей Верховного суда впервые стала женщина 01:59
МВД предложило законодательно закрепить четыре вида убежища, предоставляемого в РФ 01:57

В США умер самый старый самец гориллы

В зоопарке Атланты на 61 году умер самый старый самец гориллы Оззи

close
100%
Global Look Press

В зоопарке Атланты на 61 году умер самый старый самец гориллы Оззи. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

В публикации отмечается, что ветеринары пока не знают причину гибели Оззи, но утверждают, что на прошлой неделе у самца гориллы начал пропадать аппетит. Чтобы побудить его есть и пить бригады по уходу за животными оказывали примату поддерживающую помощь.

«Это сокрушительная потеря для зоопарка Атланты. Хотя мы знали, что это время когда-нибудь наступит, эта неизбежность никак не может остановить глубокую печаль, которую мы испытываем по поводу потери легенды», — рассказал президент и главный исполнительный директор зоопарка Атланты Реймонд Б. Кинг.

Издание отмечает, что вскрытие Оззи проведут специалисты зоопарка Джорджии и Службы патологии экзотических животных Колледжа ветеринарной медицины.

В прошлом году Оззи вошел в состав популяции, у которых выявили положительный результат на коронавирус.

Ранее сотрудники зоопарка в Атланте рассказали, что у 13 горилл был выявлен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Представители зоопарка заявили, что одним из возможных вариантов передачи заболевания приматам – сотрудник зоопарка, который ухаживал за гориллами. Отмечается, что он носил защитный костюм и не имел симптомов заболевания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть