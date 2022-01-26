В США умер самый старый самец гориллы

В зоопарке Атланты на 61 году умер самый старый самец гориллы Оззи. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

В публикации отмечается, что ветеринары пока не знают причину гибели Оззи, но утверждают, что на прошлой неделе у самца гориллы начал пропадать аппетит. Чтобы побудить его есть и пить бригады по уходу за животными оказывали примату поддерживающую помощь.

«Это сокрушительная потеря для зоопарка Атланты. Хотя мы знали, что это время когда-нибудь наступит, эта неизбежность никак не может остановить глубокую печаль, которую мы испытываем по поводу потери легенды», — рассказал президент и главный исполнительный директор зоопарка Атланты Реймонд Б. Кинг.

Издание отмечает, что вскрытие Оззи проведут специалисты зоопарка Джорджии и Службы патологии экзотических животных Колледжа ветеринарной медицины.

В прошлом году Оззи вошел в состав популяции, у которых выявили положительный результат на коронавирус.

Ранее сотрудники зоопарка в Атланте рассказали, что у 13 горилл был выявлен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Представители зоопарка заявили, что одним из возможных вариантов передачи заболевания приматам – сотрудник зоопарка, который ухаживал за гориллами. Отмечается, что он носил защитный костюм и не имел симптомов заболевания.