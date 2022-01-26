МВД предложило законодательно закрепить четыре вида убежища, предоставляемого в РФ

МВД РФ внесло предложение законодательно закрепить четыре вида убежища, предоставляемого на территории России. Также в ведомстве считают, что необходимо подготовить критерии для предоставления каждого из них, пишет ТАСС.

Соответствующий проект МВД уже подготовило.

Четыре вида убежища будут включать в себе следующие типы: статус беженца, временное и политическое убежище и временную защиту.

В ведомстве уточнили, что законопроект направлен на совершенствование системы предоставления убежища лицам, ищущим защиту на территории РФ, а также в целях обеспечения выполнения Россией международных обязательств.

Отмечается, что проект федерального закона «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации» разработан в соответствии с концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.