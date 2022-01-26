Вирусолог назвал сроки выхода на плато по коронавирусу в России

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу через две недели. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что длиться плато по коронавирусу может достаточно долго.

«Я надеюсь, что он (подъем заболеваемости) через пару недель должен остановиться. А плато может тянуться довольно долго. По крайней мере это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно», — рассказал Альтштейн.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не является живой вакциной.

По его словам, на «омикрон» в Москве приходится около 80% случаев от общего числа зараженных COVID-19, а количество летальных исходов за сутки — более 70. «Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать «омикрон» как живую вакцину», — считает инфекционист.

При этом Альтштейн подчеркнул, что «омикрон» заразнее других штаммов и вакцина от него защищает хуже. При этом он отметил, что вакцинированные люди переносят заражение «омикроном» достаточно легко.