Россияне массово скупают шапки-ушанки, ледорубы и чехлы с подогревом

Самыми покупаемыми категориями зимних товаров в России в январе 2022 года стали зимняя одежда (рост спроса, по сравнению с прошлым годом, составил 380%) и спецодежда (191%), ледорубы (155%), автохимия (99%), сезонные спортивные товары (47%), чехлы и накидки для автомобиля (27%), сообщили «Газете.Ru» в онлайн-гипермаркете товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

В топ зимних товаров по России вошли стеклоомывающая жидкость и размораживатели замков, лыжные крепления и сноуборды, шапки-маски и шапки-ушанки, куртки Аляски и зимние костюмы, металлические ледорубы, зарядные устройства, аккумуляторные и электрические снегоуборщики, а также чехлы и накидки для автомобиля с обогревом.

В регионах рост спроса распределился иначе. Так, в Москве спрос вырос на зимнюю одежду (400%), ледорубы (175%), автохимию (125%), а также чехлы и накидки для автомобиля (28%).

В Санкт-Петербурге чаще всего покупали зимнюю одежду (200%), ледорубы (106%), автохимию (96%), чехлы и накидки для авто (75%).

В Челябинске наиболее популярными категориями товаров стали автохимия (114%), зимняя спецодежда (300%) и одежда (100%), сезонные спорттовары (100%), ледорубы (100%), чехлы и накидки для автомобиля (100%) и снегоуборочная техника (30%).

Жителям Западной Сибири в этом сезоне остро не хватало автохимии: в Новосибирске спрос на данную категорию вырос на 400%, а в Омске на 263%. В Новосибирске также часто покупали ледорубы (100%).

В Перми спрос на зимнюю спецодежду вырос на 200%, а на автохимию — на 179%. В Ростове-на-Дону товаром сезона стала снегоуборочная техника: ее популярность увеличилась на 100%. В Самаре в январе 2022 года часто покупали ледорубы (100%), зимнюю спецодежду (100%), а также автохимию (74%).

В Саратове продажи автохимии выросли на 107%, а зимней спецодежды — на 100%. В Туле рекорды бьет спрос на автохимию (100%).

В Тюмени — зимняя спецодежда (100%), автохимия (86%).