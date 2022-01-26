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Каждая третья девушка, которая любит вино, увлекается видеоиграми

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Depositphotos

В России активно интересуются вином девушки в возрасте от 30 до 50 лет. При этом оказалось, что каждая третья, помимо привычных интересов к одежде, косметике и социальным сетям, увлекается видеоиграми, следует из исследования рекламного программатика Platforma (совместное предприятие ВТБ и Ростелекома), поступившего в «Газету.Ru». Аналитику провели в преддверии планируемого старта онлайн-продаж алкогольной продукции.

Мужчин же среди интересующихся вином оказалось не так много. Вероятно, это связано с предпочтениями более крепкого алкоголя: коньяк, виски и другие напитки.
В среднем по стране вином интересуются 61% женщин и 39% мужчин. На них приходится более 60% всей аудитории, а вот поколение Z подтверждает все тренды о трезвом образе жизни: всего 15% «зетов» (до 30 лет) интересовались вином в онлайне.

Аудитория, которая любит вино, также интересуется магазинами одежды, косметикой, городскими развлечениями и социальными сетями — такие интересы встречаются у этой группы в четыре раза чаще, чем у базовой.

Кроме того, потребители вина гораздо больше увлекаются музыкой (52%), кино (40%), товарами для дома (23%) против 14%, 16% и 4% у базовой аудитории в краткосрочном периоде соответственно. Несмотря на то, что большая часть аудитории — женщины, любители вина в два раза чаще интересуются видеоиграми (27% против 14%) в долгосрочном периоде.

Интерес к алкоголю в интернете не относится к числу импульсивных или спонтанных. Исследование показало, что интерес стабилен — 18% в краткосрочном (7 дней) и 19% в долгосрочном периоде (30 дней).

Специалисты проанализировали массив анонимизированных данных более 9 млн абонентов по всей стране, изучив, какие интересы у аудитории, которая интересуется вином в интернете. Для исследования были взяты две выборки одинакового объема: любители вина — посетители тематических винных сайтов и случайные пользователи — базовая группа. Исследовались два типа интересов: краткосрочный (7 дней) и долгосрочный (30 дней).

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