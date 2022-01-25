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Японские исследователи раскрыли секрет заразности «омикрона»

Ученые заявили, что «омикрон» может прожить на пластике восемь дней

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Depositphotos

Японские исследователи выяснили, что «омикрон» гораздо более устойчив во внешней среде, чем другие варианты коронавируса — этим, в частности, объясняется его быстрое распространение. Результат соответствующего исследования опубликован на препринте Biorxiv.

В своей работе биологи из Медицинского университета префектуры Киото сравнили «уханьский» вариант коронавируса, а также штаммы «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «омикрон» по параметрам живучести.

Специалисты пришли к выводу, что «омикрон» может выжить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем иные версии вируса. Так, на пластике «уханьский» вариант вируса прожил 56 часов, а «омикрон» — 193,5 часа, то есть более восьми дней. На человеческой коже «омикрон» способен прожить почти сутки — около 21 часа.

Ранее в научном центре «Вектор» оценили живучесть «омикрона» на разных поверхностях — металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде.

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