Франция побила прежний рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Новый антирекорд по COVID-19 установлен во Франции: более 500 тыс. заболевших за сутки. Об этом информирует агентство Santе Publique.

За прошедшие сутки в стране выявлено 501 635 случаев заболевания. У большинства пациентов — около 95% — подозревают заражение штаммом «омикрон».

Всего во Франции зарегистрировано чуть более 16,8 млн заболевших с начала пандемии. В последние дни суточная заболеваемость не ниже 400 тыс. человек — количество заболевших растет крайне быстрыми темпами.

21 января в мире за сутки было выявлено рекордное число заразившихся COVID-19 за всю пандемию. Больше всего заражений выявлено в США, на втором месте «антирекордного» списка Индия, на третьем — Франция.

При этом премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил на прошлой неделе, что правительство снимет большую часть ограничений в связи с COVID-19 в феврале. В частности, стадионы, арены и другие объекты большой вместимости снова смогут работать «на полную мощность».