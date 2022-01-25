Иммунолог назвал причины сокращения карантина по COVID-19

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT назвал причины сокращения срока карантина по COVID-19 с 14 до семи дней.

Он подчеркнул, что «уханьский» штамм инфицировал относительно медленно и имел длинный инкубационный период, соответственно период сохранения вирусовыделения тоже был относительно длинный — 14 дней с момента установления факта заражения.

«Дельта»-штамм стал развиваться быстрее «исходного коронавируса», а «омикрон» — еще быстрее.

Болибок отметил, что, по данным исследований, теперь вирусовыделение прекращается примерно через неделю с начала заболевания.

«Поэтому никакого смысла нет вторую неделю держать пациента дома на карантине, на больничном листе», — сказал врач.

25 января вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней. При этом регулятор уточнил, что это не касается уже находящихся на изоляции россиян.