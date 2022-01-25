В России сократили сроки карантина по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса о вступлении в силу постановления Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу. Трансляцию заседания вел в YouTube телеканал «Россия 24».

«Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — сказал Мишустин.

Как ранее отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, власти оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. При этом она уточнила, что сроки снова будут скорректированы в случае необходимости. По словам Голиковой, в случае подъема заболеваемости больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать беззаявительно.

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков связал сокращение в два раза срока карантина для пациентов с COVID-19 с новым штаммом «омикрон». По его словам, нет нужды в инфекционном периоде на 14 дней.