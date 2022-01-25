Мишустин призвал не рассчитывать на легкое течение COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 обратился к россиянам и призвал их не не рассчитывать на легкое течение болезни, а защитить себя с помощью вакцинации. Его цитирует пресс-служба кабмина.

«Вирус распространяется стремительно. Хотя тяжелое течение болезни пока встречается реже, люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями и сейчас уязвимы перед инфекцией. Все меры защиты – прежние. Большое значение имеет своевременная вакцинация», — отметил Мишустин.

Он напомнил, что у коронавирусной инфекции могут быть серьезные последствия, в то время как прививка помогает защитить от них свое здоровье. Мишустин подчеркнул, что запас вакцин от COVID-19 есть во всех российских регионах.

Также он сообщил, что из-за распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, а в 48 регионах выросло число госпитализаций.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что из-за быстрого распространения «омикрона» увеличивается вероятность появления новой, более опасной мутации вируса, а спасти от пандемии может только прививка.