Попова: показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос за неделю в два раза

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекции, показатель в 2 раза выше, чем на предыдущей неделе. Об этом она рассказала на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По ее словам, тенденция роста заболеваемости отмечается во всех федеральных округах страны. Также в 2,3 раза за последние две недели выросло число бессимптомных форм заражения.

Несмотря на то, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдаются во всех возрастных группах, максимальные показатели инфицирования наблюдаются среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. По данным главы кабина, в 48 российских регионах выросло число госпитализаций, при этом большая нагрузка ложится также на амбулаторную сеть, на врачей и медперсонал поликлиник.