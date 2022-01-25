В центре Москвы проверяют все школы после сообщений о «минировании»

Специалисты проверят все школы в центре Москвы после сообщений о минировании, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов в школах Центрального административного округа Москвы», — сказал он.

Отмечается, что проверки проходят без эвакуации детей и работников учебных заведений.

Днем ранее во Владивостоке поступили сообщения о минировании в 56 школ города, Морского государственного университета имени Невельского и детской музыкальной школы №2.

25 января в школах Челябинска, Тюмени и Самары отменили занятия из-за угроз минирования.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.