Сотрудников Минэкологии Калужской области уволили после пьянки в здании министерства

Сотрудники министерства экологии Калужской области перед Новым годом устроили вечеринку с оружием и алкоголем в здании ведомства — их праздник попал на видео, после чего провинившихся экологов уволили, сообщает издание «Подъем».

Среди участников вечеринки оказался региональный замминистра экологии — на кадрах видно, что он держит в руках предмет, похожий на пистолет.

«Министр мне с утра доложил, что все четверо участников этого инцидента уволены. Там нет оружия. Это был пластмассовый пистолет, игрушечный, который ему же и подарили эти коллеги, которые снимали всё. Насколько я понял, перед Новым годом это было», — заявил губернатор области Владислав Шапша.

Глава ведомства Владимир Жипа заявил, что все участники вечеринки уволены из минэкологии и заверил, что такого больше не повторится.

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