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Женщина проверила спам и узнала, что стала миллионершей

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Michigan Lottery

Жительница США случайно узнала, что выиграла $3 млн, проверив папку со спамом в своей электронной почте, сообщает The Guardian.

55-летняя Лаура Спирс из Мичигана 31 декабря купила на сайте электронный лотерейный билет, однако забыла про сам розыгрыш, который состоялся 21 января. Оказалось, американка выиграла $3 млн, но не подозревала об этом, пока не зашла в свою почту.

«Я искала пропавшее письмо от кого-то, поэтому решила проверить спам. Именно там я увидела, что сорвала джекпот», — комментирует женщина.

По словам Лауры, она не сразу поверила, что это правда, но, проверив итоги розыгрыша, убедилась, что вошла в число счастливчиков.

«Я до сих пор в шоке, что выиграла три миллиона долларов», — поделилась Спирс.

Женщина рассказала, что планирует потратить выигрыш на свою семью и надеется выйти на пенсию раньше, чем планировала.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $2 млн, несколько лет зачеркивая одни и те же числа.

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