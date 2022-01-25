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В Красноярском крае полицейские задержали «вора-сладкоежку»

В Ачинске мужчина похитил восточные сладости на 40 тысяч рублей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сотрудники полиции задержали в Ачинске рецидивиста — любителя сладостей, который два раза пробирался в павильон с кондитерскими изделиями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Красноярскому краю.

По информации следователей, материальный ущерб в результате действий злоумышленника составил 40 тыс. рублей.

В дежурную часть ранее обратился предприниматель, пожаловавшийся, что неизвестный вломился в павильон, откуда вынес восточные сладости. На место преступления была направлена оперативная группа и кинолог. Служебная собака взяла след и помогла полицейским найти грабителя.

«Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний ачинец. В ночное время, взяв с собой рюкзак и мешок, он проник в павильон и похитил с прилавка все, что смог унести. Однако, выгрузив в квартире похищенное, злоумышленник решил не останавливаться на достигнутом, вернуться на место преступления и взять еще больше сладостей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

При обыске у подозреваемого в воровстве нашли похищенные сладости. Падкий на лакомства признался в содеянном, следственные действия продолжаются.

Ранее в Омске задержали «шоколадного преступника».

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