Находившаяся в федеральном розыске пара попалась из-за отсутствия масок

В московском метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Инцидент произошел на станции «Котельники». Сотрудники столичного метрополитена остановили пассажиров, которые зашли в метро без маски. В ходе составления административного протокола выяснилось, что пара находится в федеральном розыске. Задержанными оказались граждане Белоруссии, разыскиваемые по статьям «кража» и «вождение в нетрезвом виде».

«После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы», — объяснил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.

Ранее сотрудники полиции задержали порядка 15 человек на станции метро «Пушкинская» в Москве, которые планировали участвовать в шествии националистов «Русский марш».