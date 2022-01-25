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Эндокринолог: хроническая усталость может быть симптомом рака

Эндокринолог Садовская заявила, что хроническая усталость может быть симптомом рака и ВИЧ

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Хроническая усталость может быть не только признаком переутомления из-за недостатка сна и регулярного стресса, но и симптомом опасных болезней. Об этом рассказала газете «Известия» эндокринолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктория Садовская.

«Если усталость не проходит даже после того, как вы наладили режим и отдохнули, лучше обратиться к специалисту — для начала к терапевту или эндокринологу. <...> Специалист сможет составить полную картину вашего состояния: выявит дополнительные симптомы, оценит внешние проявления (цвет кожи, слизистых, участки гиперпигментации или выпадения волос), измерит показатели давления и многое другое», — сказала Садовская.

По ее словам, усталость может быть симптомом гипотиреоза (снижения функции щитовидной железы), железодефицитной анемии, надпочечниковой недостаточности, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, депрессии или онкологических заболеваний.

Согласно приведенной ей статистике, 18% пациентов, которые лечатся от депрессии, на самом деле страдают от гипотиреоза.

Экосистема медицинских сервисов BestDoctor выяснила в исследовании об эмоциональном состоянии работающих россиян, что 62% сотрудников считают себя профессионально выгоревшими. Среди симптомов опрошенные отмечают следующее: хроническая усталость, проблемы со сном, периодическое беспокойство и постоянную тревогу.

Исследование также показало корреляцию между выгоранием и физическим состоянием россиян. Так, выгоревшие сотрудники вдвое реже регулярно занимаются спортом и хуже питаются, что чаще, чем у невыгоревших, приводит к проблемам по гастроэнтерологии.

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