Вулканы Камчатки угрожают самолетам

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что вулканы Шивелуч и Карымская Сопка в Камчатском крае могут выбросить 15-километровые столбы пепла, создав угрозу для гражданских самолетов. Об этом сообщается на сайте института.

«В текущем году возобновилась повышенная эксплозивная активность вулканов в Камчатском крае <...> До конца текущего месяца прогнозируется выброс первого вулкана на высоту до 15 километров, второго — до 10 километров», — говорится в пресс-релизе.

Ученые отметили, что вулкан Шивелуч выбросил в январе пепельный столб на высоту 6,5 км, длина сопутствующих дымовых шлейфов составила до 175 км. Столб, выброшенный Карымской Сопкой достигал 10 км.

В институте призвали Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций оперативно информировать авиаперевозчиков о состоянии активных вулканов полуострова, не пускать к ним туристов и оповестить население об угрозе извержений.

Ранее «Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапа в Тихом океане.