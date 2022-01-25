В ВОЗ допустили появление новых штаммов коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не исключают, что «омикрон» — не последний вариант коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии», — отметил представитель ВОЗ.

Он подчеркнул, что меры, направленные на сдерживание COVID-19, не потеряли актуальности и призвал страны «не давать преждевременных обещаний».

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил, что в России локдаун на фоне распространения «омикрон»-штамма могут ввести если резервы коечного фонда опустятся до критического уровня, — меньше 15%.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «никакие локдауны никто не обсуждает».